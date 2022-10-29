Redmi представила проекторы Projector и Projector Pro от $140

Redmi выпустила два проектора Redmi Projector и Redmi Projector Pro. Оба из категории доступных, их цены стартуют с $140 и $180 долларов соответственно. Производитель обещает, что устройства проработают до 10 лет.

Основное отличие между базовой и Pro-версией заключается в флеш-памяти, у первой — 8 Гб, у старшей модели — 16 Гб. Также в Projector Pro есть автофокус и поддержка автоматической коррекции трапецеидальных искажений.

Как отличить проекторы: Redmi Projector – черно-белый, а Redmi Projector Pro полностью черный.

Обе новинки транслируют изображение диагональю от 40 до 100 дюймов с разрешением Full HD. Максимальная яркость достигает 150 ANSI люмен. Проекторы получили процессоры Amlogic T950D4, по 1,5 Гб оперативной памяти и защиту от пыли (IPX5). Еще есть стереодинамики по 3 Вт, порты HDMI и USB 2.0, а также поддержка Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0 и фирменного голосового помощника Xiao AI.

Redmi Projector и Redmi Projector Pro работают на Android 11 с оболочкой MIUI TV.

Стоимость Redmi Projector в Китае начинается с — $140, Redmi Projector Pro — $180. Позже стоимость поднимается до $195 и $220 соответственно. Пока что устройства доступны на китайской площадке Xiaomiyoupin.