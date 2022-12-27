Redmi представила доступные наушники Redmi Buds 4

Бренд Redmi анонсировал доступные TWS-наушники Redmi Buds 4 Youth Edition. Они выделяются ярким дизайном и ориентированы на молодую аудиторию.

Вес каждого наушника составляет всего 3,9 г, при этом в нем поместились 12-мм динамики, аккумулятор ёмкостью 35 мАч и защита от воды по стандарту по IP54.

В паре с кейсом на 320 мАч, наушники могут проработать до 20 часов.

Подключение происходит по Bluetooth 5.3. Также есть поддержка функции быстрого соединения с устройствами на MIUI 12 или более новой. Все управление осуществляется жестами по корпусу наушника.

Стоимость Redmi Buds 4 Youth Edition в Китае составляет 139 юаней (1435 рублей).