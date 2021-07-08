Обновлённый Redmi Note 8 (2021) появился в России

Компания Xiaomi сообщила о возвращении на российский рынок один из самых популярных смартфонов бренда – Redmi Note 8, в специальной версии 2021 года.

Redmi Note 8 (2021) оснащается 6,3″ дисплеем с разрешением FHD+, процессором MediaTek Helio G85 с графическим чипом Mali-G52 MP2 с пиковой частотой 1 ГГц и восьмиядерным центральным процессором с частотой до 2 ГГц. В то же время Redmi Note 8 (2021) сохранил все функции, которые были у предшественника, включая систему из четырех камер с 48-мегапиксельным сенсором, 6,3” FHD+ Dot Drop Display и аккумулятор с высокой емкостью 4000 мАч.

Redmi Note 8 (2021) доступен с 8 июля по цене 15 990 рублей за версию 4+64 ГБ и 17 990 рублей за модель с 4+128 ГБ. Смартфон предлагается в трех вариантах расцветки корпуса: Белая полночь, Синее море и Черный космос.