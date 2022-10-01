В App Store появилась замена приложения Промсвязьбанка

В цифровом магазине App Store появилось приложение «Свой бюджет». Оно позволяет пройти авторизацию клиентам банка Промсвязьбанк. Разработчиком указывается компания из Узбекистана.

Банковское приложение «Промсвязьбанк» было удалено из App Store ещё 24 февраля. По всей видимости, новая версия рассчитана на тех пользователей, которые ранее не успели загрузить официальное приложение.

Напомним, похожим образом обойти санкции уже пытались Сбербанк, ВТБ и «Альфа-Банк». Все аналоги приложений из App Store в последствие удалялись, но те, кто успел скачать, могли и дальше пользоваться приложением.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!