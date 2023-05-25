Redmi Note 12S начал продаваться в России

В России начал продаваться Redmi Note 12S – новейший смартфон, призванный сделать функции флагманского уровня более доступными.

Смартфон Redmi Note 12S оснащен основной камерой на 108-мегапикселей, а также большим сенсором с диафрагмой 1/1,52», двойным ISO и 2-Мп датчиком глубины для создания естественного эффекта боке при портретной съемке.

Redmi Note 12S имеет 6,43-дюймовый FHD + AMOLED DotDisplay с частотой обновления до 90 Гц и пиковой яркостью до 1000 нит. Сердцем смартфона выступает чипсет MediaTek Helio G96 и до 8 ГБ оперативной памяти.

Стоимость Redmi Note 12S в России начинается от 16 990 рублей.