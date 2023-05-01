Представлен доступный Redmi Note 12R Pro на Snapdragon 4 Gen 1 за $290

Бренд Redmi представил новый смартфон — Redmi Note 12R Pro, который стал шестой моделью в линейке Redmi Note 12. Основной особенностью новинки стала единственная доступная конфигурация, но с большим объемом памяти: 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти.

Смартфон работает на базе процессора Snapdragon 4 Gen 1 и оснащен экраном OLED с диагональю 6,67 дюйма, разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Фронтальная камера имеет 16-мегапиксельный сенсор, а основная камера оснащена датчиками с разрешением 48 и 2 Мп. Также имеется сканер отпечатков пальцев на боковой грани.

Смартфон поддерживает 5G-модем, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, ИК-излучатель, NFC и имеет стандартный разъем для наушников. Аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч поддерживает зарядку мощностью 33 Вт. Габариты устройства — 165,88 x 76,21 x 7,8 мм, а масса — 188 граммов.

Стоимость Redmi Note 12R Pro составляет $290.