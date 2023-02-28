Как выглядят актеры из игры Atomic Heart

На YouTube-канале Dan Allen Gaming появилось видео с актёрами, которые подарили внешность персонажам Atomic Heart.

Актёры и персонажи Atomic Heart:

Александр Ломов — Майор Нечаев (главный герой);

Анита Пудикова — близняшки;

Ирина Шанаева — бабушка Зина;

Денис Медведев — Михаэль Штокхаузен;

Марина Руденко — Лариса Филатова;

Марина Георгадзе — ТЕР-А1 «Терешкова»;

Сергей Шанин — Егор Молотов;

Олег Курсачёв — Виктор Петров;

Дмитрий Ромашин — Дмитрий Сергеевич Сеченов.

Выход Atomic Heart состоялся на PC и консолях 21 февраля.