Как выглядят актеры из игры Atomic Heart

На YouTube-канале Dan Allen Gaming появилось видео с актёрами, которые подарили внешность персонажам Atomic Heart.
Актёры и персонажи Atomic Heart:
- Александр Ломов — Майор Нечаев (главный герой);
- Анита Пудикова — близняшки;
- Ирина Шанаева — бабушка Зина;
- Денис Медведев — Михаэль Штокхаузен;
- Марина Руденко — Лариса Филатова;
- Марина Георгадзе — ТЕР-А1 «Терешкова»;
- Сергей Шанин — Егор Молотов;
- Олег Курсачёв — Виктор Петров;
- Дмитрий Ромашин — Дмитрий Сергеевич Сеченов.
Выход Atomic Heart состоялся на PC и консолях 21 февраля.
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