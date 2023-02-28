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Как выглядят актеры из игры Atomic Heart

На YouTube-канале Dan Allen Gaming появилось видео с актёрами, которые подарили внешность персонажам Atomic Heart.

Актёры и персонажи Atomic Heart:

  • Александр Ломов — Майор Нечаев (главный герой);
  • Анита Пудикова — близняшки;
  • Ирина Шанаева — бабушка Зина;
  • Денис Медведев — Михаэль Штокхаузен;
  • Марина Руденко — Лариса Филатова;
  • Марина Георгадзе — ТЕР-А1 «Терешкова»;
  • Сергей Шанин — Егор Молотов;
  • Олег Курсачёв — Виктор Петров;
  • Дмитрий Ромашин — Дмитрий Сергеевич Сеченов.
Atomic Heart actor
Atomic Heart actor
Atomic Heart actor
Atomic Heart actor
Atomic Heart actor
Atomic Heart actor
Atomic Heart actor
Atomic Heart actor
Atomic Heart актер

Выход Atomic Heart состоялся на PC и консолях 21 февраля.

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Источник:
YouTube

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