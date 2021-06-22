Обзор realme Buds Air 2: достойный конкурент AirPods

Беспроводные realme Buds Air 2 – уже не первая модель компании с позиционированием на доступность с активным шумоподавление. Это некий средний вариант между самыми бюджетными realme Buds Air Neo и более дорогими realme Buds Air Pro. Я проходил с ними ровно месяц и готов поделиться своими впечатлениями об их работе, а также последующем качестве.

Характеристики

Модель: Buds Air 2

Поддерживаемые кодеки: AAC, SBC

Подключение: Bluetooth 5.2

Количество микрофонов: 3

Степень защиты: IPX4

Время работы: 5 часов (обычный режим) 4 часов (с режимом активного шумоподавления)

Время работы с зарядным кейсом: 25 часов

Стоимость: 5 990 рублей

Комплектация

Наушники поставляются в небольшой квадратной коробке фирменного желтого цвета. На верхней стороне можно лицезреть реальный размер и цвет гарнитуры. Уже внутри аккуратно упакован кейс с наушниками, а под ними находятся два вида дополнительных амбушюр, короткий желтый шнур Type-C для зарядки и бумажная документация.

Внешний вид

Если раньше все старались копировать AirPods от Apple, то сейчас компании продвинулись далеко вперёд. Buds Air 2 больше напоминают наушники китайского конкурента в лице Huawei. Они симпатичные и обладают строгой прямой формой. На тест досталась модель в чёрном цвете, хотя больше это напоминает тёмно-синий с нотами чёрного отлива. Также на рынке есть белая версия с серебристыми ножками, но это уже на любителя.

Кейс выполнен из глянцевого пластика, который максимально маркий, легко царапается, но выглядит симпатично и может сохранить первоначальный вид при аккуратном использовании. Крышка кейса плотно захлопывается благодаря встроенным магнитам, поэтому можно исключить случайное выпадание наушника из паза и носить их спокойно в кармане.

Любители минимализма оценят на кейсе мелкий логотип realme серого цвета и небольшой световой индикатор. Всего на корпусе расположена одна боковая кнопка, которая нужна только для сброса настроек. Всё сопряжение происходит при открытии крышки, тут срабатывает технология Google Fast Pair и достаточно зайти в настройки блютуза для подключения к наушникам. Для зарядки используется разъём Type-C, что несомненно, радует.

Сами наушники не получили даже мелкого логотипа, а это, я считаю, большой плюс. Потому что не хочется быть живой рекламой, где на каждом устройстве размещён большой логотип производителя.

Посадка и использование

Посадка наушников комфортная, выбирай нужную насадку и всё. Никаких неприятных ощущений после несколько часов использования в виде надавливания на ухо, как это может быть с Galaxy Buds Pro – нет. Шумоизоляция на среднем уровне, потому что окружающие могут слышать ваш трек, если выкрутить звук на 80%.

Кто-то может сказать, что глупо сравнивать Buds Air 2 с Apple AirPods 2, но они одинаково работают в любой обстановке, нет никаких ощущений плоского звука или отсутствия басов. Инструменты в любом треке прослушиваются хорошо, но если чего-то мало, то всегда можно поиграться с фирменным приложение для более тонкой настройки.

Однозначным плюсом в таких наушниках являются сенсоры, который работают без проблем. Снял один наушник – трек автоматически поставился на паузу и всё это без каких-либо дополнительных настроек. Для переключения между треками также используются сенсоры в ножках. Два тапа – пауза или воспроизведение, три тапа – переключение на следующий трек. Датчики работают замечательно: нет супер чувствительности, что помогает избежать ложного срабатывания и также отсутствует запоздалая реакция на команды.

Кроме того, наушники получили шумодав и режим прозрачности. Его также можно активировать через фирменное приложение или через сами наушники. С последними странное решение по стандартному переключению – нужно одновременно нажать на два наушника для переключения между режимами прозрачности и шумоподавления.

Говоря про сам шумодав он отрабатывает на 90%, не сказать, что он идеально глушит все шумы, но для наушников из такой ценовой категории – это настоящий подарок. Поэтому будет глупо критиковать его присутствие, скорее спасибо разработчикам.

Микрофон работает стабильно. Во время разговоров через гарнитуру никто из собеседников не жаловался, что меня неслышно. Все отмечали чёткую речь и это учитывая, что практически всё тестирование я провёл со смартфоном на iOS.

Приложение для iOS и Android

Для соединения со смартфоном отвечает универсальное фирменное приложение realme Link.

Пользователям iOS придётся ждать или смириться. Дело в том, что Link в App Store есть, но вот законнектиться с наушниками через него никак не получится. Почему так и в чём причины – неизвестно. Возможно, это косяк разработчиков или ограничения со стороны Apple, что мало вероятно. Однако, скажу точно, что сами наушники в паре с iPhone работают замечательно. Сенсорные команды выполняются безотказно, работает отклик на извлечение из уха и без проблем включается шумодав. Поэтому если вы владелец айфона, то беспокоиться о работе наушников не стоит.

Иначе обстоят дела с Android. Приложение богато на настройки. Оно позволяет не только обновлять прошивку наушников, но и изменять команды на датчики, отключать автоматическую остановку звука при снятии наушника, следить за уровнем заряда и много чего ещё. Все манипуляции можно увидеть на изображениях.

Автономность

Работают Buds Air 2, как и заявлено производителем – честных 4 часа с включенным «шумодавом» и 5 часов без него. Хотелось бы побольше, но отличной новостью будет то, что кейсу достаточно 10 минут зарядки, чтобы продлить жизнь наушников на целых 2 часа. Про беспроводную зарядку сказать нечего, потому что её просто нет, но по моему личному опыту, она и не особо нужна.

Итого

В целом realme выпустила уверенные наушники, которые полностью отрабатывают свою цену. За 6 тысяч рублей, вам доступен активный шумодав с режимом прозрачности, тонкая настройка звука под свои нужды и удобная посадка. Конечно, не стоит ожидать аудиофильского звучания, но и плоского звука в них тоже нет.

Realme Buds Air 2 подойдут, как для обычных передвижений по городу, так и для офисной работы. Конкурентов у наушников, вагон и маленькая тележка, но присмотреться к ним стоит однозначно.

Плюсы Внешний вид

Режим прозрачности и шумодав

Настройка через приложение

Чувствительность сенсоров

Стоимость Минусы Время автономной работы

Маркий корпус

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