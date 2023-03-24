Redmi Note 12 Turbo получит 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флеш-памяти

Xiaomi готовится к выпуску нового смартфона Redmi Note 12 Turbo в Китае. На тизерах сообщается, что новый смартфон будет иметь лучшую производительность и память, чем Redmi Note 12 Pro.

Версия смартфона с топовыми характеристиками будет иметь целых 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флеш-памяти, что является впечатляющими показателями. Новый смартфон построен на процессоре Snapdragon 7 Gen 2 и способен набрать более 1 000 000 баллов в AnTuTu.

Компания также утверждает, что новый смартфон сохранит стабильную работу и плавность системы в течение 4 лет, что на год больше, чем ранее гарантировала Xiaomi. Кроме того, новый смартфон имеет сверхнизкую частоту отказов программного обеспечения всего 0,005%.

Премьера Redmi Note 12 Turbo ожидается 28 марта, и ожидается, что новый смартфон будет пользоваться спросом у потребителей, которые ищут высокую производительность и большой объем памяти в своих устройствах. Redmi Note 12 Turbo станет одним из лучших смартфонов на рынке в своей ценовой категории.