Redmi Note 12 Pro доступен для покупки в России

В России появился новый доступный смартфон Redmi Note 12 Pro с качественной камерой для среднего сегмента и оптической стабилизацией. Он оснащен дисплеем Flow AMOLED с частотой 120 Гц и поддержкой Dolby Vision и Dolby Atmos, а также поддерживает скоростную зарядку мощностью 67 Вт и имеет емкий аккумулятор на 5 000 мАч для длительного использования.

Смартфон работает на чипсете MediaTek Dimensity 1080. Кроме того, устройство доступно в трех цветовых вариантах: «синий айсберг», «белый лед» и «серый графит». Предлагается смартфон с объемом оперативной памяти 8 Гб + 256 Гб собственной памяти по рекомендованной розничной цене 29 990 рублей.

Новинка, конечно, имеет свои преимущества, но стоит отметить, что в сравнении с конкурентами ее цена кажется довольно высокой. Кроме того, в некоторых аспектах, таких как качество фотографий, устройство может уступать другим моделям на рынке.