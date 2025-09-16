Алиса научилась «оживлять» фото по любым заданным сюжетам

Теперь пользователи мобильного приложения «Алиса» могут превращать любые статичные изображения в короткие 4-секундные видеоролики. Нейросеть позволяет в буквальном смысле оживить старые семейные фотографии, картины известных художников, мемы и даже детские рисунки.

Чтобы воспользоваться новой возможностью, необходимо нажать на кнопку «Оживи фото» в интерфейсе приложения, загрузить картинку и написать желаемый сюжет. Например, можно попросить нейросеть «заставить» человека на портрете подмигнуть или добавить падающий снег на зимний пейзаж. Искусственный интеллект проанализирует изображение и создаст видео, стараясь сохранить оригинальный стиль и обеспечить физически правдоподобное движение объектов.

На данный момент функция бесплатна и доступна всем пользователям приложения «Алиса». Процесс создания ролика занимает в среднем от 20 секунд. Готовое видео разрешением 480p можно скачать на устройство или отправить ссылкой. В конце каждого сгенерированного клипа добавляется небольшой логотип Алисы, указывающий на то, что видео создано нейросетью.

В компании отметили, что для обеспечения безопасности весь создаваемый контент проверяется специальной визуально-языковой моделью Яндекса. Если же результат покажется пользователю некорректным, он сможет отправить жалобу через форму обратной связи.

В будущем Яндекс планирует интегрировать эту функцию также на сайт «Алисы», в приложение «Яндекс с Алисой» и в «Яндекс Браузер».