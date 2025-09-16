Алиса научилась «оживлять» фото по любым заданным сюжетам | The GEEK
close
Новости

Алиса научилась «оживлять» фото по любым заданным сюжетам

Статическое изображение превращается в 4-секундное видео.

Теперь пользователи мобильного приложения «Алиса» могут превращать любые статичные изображения в короткие 4-секундные видеоролики. Нейросеть позволяет в буквальном смысле оживить старые семейные фотографии, картины известных художников, мемы и даже детские рисунки.

Чтобы воспользоваться новой возможностью, необходимо нажать на кнопку «Оживи фото» в интерфейсе приложения, загрузить картинку и написать желаемый сюжет. Например, можно попросить нейросеть «заставить» человека на портрете подмигнуть или добавить падающий снег на зимний пейзаж. Искусственный интеллект проанализирует изображение и создаст видео, стараясь сохранить оригинальный стиль и обеспечить физически правдоподобное движение объектов.

На данный момент функция бесплатна и доступна всем пользователям приложения «Алиса». Процесс создания ролика занимает в среднем от 20 секунд. Готовое видео разрешением 480p можно скачать на устройство или отправить ссылкой. В конце каждого сгенерированного клипа добавляется небольшой логотип Алисы, указывающий на то, что видео создано нейросетью.

В компании отметили, что для обеспечения безопасности весь создаваемый контент проверяется специальной визуально-языковой моделью Яндекса. Если же результат покажется пользователю некорректным, он сможет отправить жалобу через форму обратной связи.

В будущем Яндекс планирует интегрировать эту функцию также на сайт «Алисы», в приложение «Яндекс с Алисой» и в «Яндекс Браузер».

id·210599·20250916_2010
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Яндекс научил Алису объяснять задачи по химии, биологии и языкам
Безрамочный телевизор, монитор с двойным 4K и умный дом: что показала TCL на IFA 2025
Обзор MTB-велосипеда Raskat от Яндекс Фабрики: универсал для города и загородных троп
В Южной Корее пожилым людям выдают «кукол-нянек» с ChatGPT
От копирайтера до психолога: какие роли чаще всего примеряет нейросеть Алиса
Обзор Яндекс ТВ Станции Бейсик QLED: красивая картинка и Алиса по адекватной цене
Яндекс выпустил две новые ТВ Станции — с экранами MiniLED и QLED
Gemini заработал в России. Мы проверили
В Яндекс ТВ Станциях появился раздел «Спорт» с лицензионными трансляциями
Яндекс» перезапустил «Интернетометр» с новой технологией замеров скорости
AirPods получат функцию перевода речи в реальном времени
OpenAI представила GPT‑5 — она бесплатная и мощнее всех прошлых версий
OpenAI выпустила мощные ИИ-модели с открытым кодом
Секреты, коды и откровения: Google индексирует публичные ссылки ChatGPT
Искусственный интеллект стал обязательной частью образования в Китае
Яндекс Станция Мини 3 Про поступила в продажу в России
Яндекс Фабрика вышла на рынок холодильников под брендом Tuvio
Nothing добавила новые функции в ИИ-центр Essential Space
Яндекс Фабрика зашла в фитнес: представлена спортивная техника Bodycore
«Вкусно — и точка» впервые начнёт бронировать столы через Яндекс Еду

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор моноблока AOPEN WA272: универсальный рабочий инструмент для дома и офиса

    Обзоры

  2. Обзор Samsung Galaxy Z Fold 7: больше, тоньше, удобнее. Но стоит ли покупать?

    Обзоры

  3. Обзор LG UltraGear 39GS95QE-B: изогнутый OLED-монитор для геймеров и киноманов

    Обзоры

  4. Обзор Samsung Galaxy A36: проходной смартфон или надежный середняк?

    Обзоры

  5. Обзор MAIBENBEN M557: тихий трудяга на каждый день

    Обзоры

  6. Обзор realme P3 Ultra: лунная магия светящейся крышки

    Обзоры
Смотреть все обзоры