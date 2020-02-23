Honor X10 получит выдвижную фронтальную камеру

Мы уже привыкли к тому, что перед анонсом различных гаджетов в сети появляются шпионские изображения, а также утечки технических особенностей. При этом, сам производитель в этом не участвует. Однако представители Honor пошли другим путем: они сами слили в сеть интересные данные о своем смартфоне Honor X10. Ну а чем же еще заинтриговать пользователя, если все данные об аппарате уже известны?

Так вот в данном случае речь идет о, можно сказать инновации – выдвижной камере. «Что же здесь необычного?», – спросит читатель. Дело в том, что сейчас на рынке все выдвижные фронтальные камеры имеют одну рельсу в выдвижном механизме, у Honor X10 их две. Именно поэтому, как заявляют создатели, этот механизм будет надежен и обеспечит многолетнюю безотказную работу.

Однако есть и своя отрицательная сторона – это стоимость. Да, такая конструкция на 100% увеличит стоимость смартфона, но вряд ли это скажется на его популярности. Стоит заметить, что данная утечка появилась не как обычно, в виде изображения, а в виде 3D-модели из системы автоматизированного проектирования, что само по себе достаточно необычно.

Кстати, по всем ожиданиям девайс будет представлен 20 мая. Уже сейчас известные все технические характеристики Honor X10. Так, можно выделить квадрокамеру и собственный чипсет Kirin 820 5G, как понятно из названия, с поддержкой технологии 5G. Что касается стоимости, то топ-вариант оценен в 450 долларов.