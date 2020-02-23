Появились первые рендеры Samsung Galaxy Note 20 5G

Letsgodigital создали и опубликовали первые рендеры будущих Samsung Galaxy Note 20 5G. Смартфоны представят во второй половине этого года.

Ожидается, что линейка Galaxy Note 20 получит еще большие дисплеи, чем у Galaxy S20. У последней размерами экрана может похвастаться S20 Ultra — 6,9 дюймов. Поэтому Galaxy Note 20 5G представляется по-настоящему огромным.

Также по слухам, дисплей новинки будет поддерживать частоту обновления дисплея 120 Гц, смартфон получит 108-мегапиксельную камеру и 10-кратный зум. Стилус S Pen оснастят новыми возможностями и поддержкой Bluetooth.

Ориентировочная стоимость Samsung Galaxy Note 20 5G будет начинаться от 1000-1100 евро.