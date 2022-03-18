Бюджетный Redmi Note 11E поступил в продажу

В Китае в продажу поступил бюджетник Redmi Note 11E. Стоимость устройства начинается от $190.

У смартфона 6,58-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц. Устройство получило квадратную камеру, нетипичную для устройств Redmi. Датчиков основной камеры два — 50 и 2 Мп, фронтальная камера — 5 Мп.

Redmi Note 11E работает на SoC Dimensity 700 5G, у него аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой 18-ваттной зарядки. Также смартфон получил MIUI 13 из коробки.

Базовая версия с 4 Гб оперативной и 128 Гб флеш-памяти стоит $190, модель с 6 Гб оперативной и 128 Гб флеш-памяти немного дороже — $205.

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