Redmi выпустил антикризисный флагман K90 Ultra с батареей 8850 мАч и звуком Bose
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Redmi выпустил антикризисный флагман K90 Ultra с батареей 8850 мАч и звуком Bose

Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 13:39
Redmi выпустил антикризисный флагман K90 Ultra с батареей 8850 мАч и звуком Bose

Redmi анонсировала смартфон K90 Ultra, сделав ставку на автономность и производительность. Новинка получила один из самых ёмких аккумуляторов среди современных флагманов и топовое железо.

Смартфон оснащён 6,83-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 165 Гц. За производительность отвечает Snapdragon 8 Elite, а для охлаждения используется встроенная активная система с кулером.

Ёмкость аккумулятора составляет 8850 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 100 Вт, а также режим пауэрбанка, позволяющий заряжать другие устройства.

В числе других особенностей Redmi K90 Ultra:

  • основная камера на 50 Мп;
  • стереодинамики, настроенные совместно с Bose;
  • защита от воды и пыли по стандарту IP69.

В Китае Redmi K90 Ultra оценили в 2799 юаней (около 32 500 рублей) за базовую версию. Пока компания не сообщила, появится ли смартфон на международном рынке.

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