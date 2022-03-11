Xiaomi объявила российские цены Redmi Note 11

Компания Xiaomi объявила о выходе смартфонов серии Redmi Note 11 на российский рынок.

В серию смартфонов Redmi Note 11 вошли четыре модели: Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11S и Redmi Note 11. Все смартфона оснащены основной камерой на 108 Мп. На передней панели Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11S установлена фронтальная камера 16 Мп.

Redmi Note 11

Redmi Note 11 Pro 5G работает на базе восьмиядерного процессора Snapdragon 695 с поддержкой сетей пятого поколения. Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11S оснащены процессором MediaTek Helio G96 и до 8 ГБ оперативной памяти. Redmi Note 11 оснащен процессором Snapdragon 680, созданным по флагманскому 6-нм техпроцессу.

Redmi Note 11

Кроме того, все четыре устройства серии Redmi Note 11 оснащены большим аккумулятором емкостью 5 000 мАч. В Redmi Note 11 Pro 5G и Redmi Note 11 Pro используется быстрая зарядка Xiaomi мощностью 67 Вт, которой требуется всего 15 минут, чтобы заполнить 50% батареи.

Redmi Note 11S и Redmi Note 11 оснащены быстрой зарядкой 33 Вт Pro, позволяющей зарядить аккумулятор до 100% примерно за час. Все модели серии Redmi Note 11 для российского рынка оснащаются чипом NFC для бесконтактной оплаты.

Стоимость Redmi Note 11 в России:

Redmi Note 11 – 4 ГБ/64 ГБ — 26 990 рублей (с 11 марта в продаже);

Redmi Note 11 – 4 ГБ/128 ГБ — 27 990 рублей (с 11 марта в продаже);

Redmi Note 11S – 6 ГБ/64 ГБ – 33 990 рублей (с 7 апреля в продаже);

Redmi Note 11S – 6 ГБ/128 ГБ – 35 990 рублей (с 7 апреля в продаже);

Redmi Note 11 Pro – 8 ГБ/128 ГБ — 41 990 рублей (с 7 апреля в продаже);

Redmi Note 11 Pro – 8 ГБ/128 ГБ — 41 990 рублей (с 7 апреля в продаже);

Redmi Note 11 Pro 5G – 6 ГБ/64 ГБ — 44 990 рублей (с 7 апреля в продаже);

Redmi Note 11 Pro 5G – 8 ГБ + 128 ГБ — 47 990 рублей (с 7 апреля в продаже).

Redmi Note 11 будет доступен для покупки с 11 марта на площадке Aliexpress Tmall.

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