Xiaomi объявила российские цены Redmi Note 10T и Redmi Note 10S

Компания Xiaomi, провела онлайн-презентацию, в рамках которой представила в России новые смартфоны Redmi Note 10T и Redmi Note 10S.

Redmi Note 10T

Redmi Note 10T будет предложен в четырех стильных цветовых вариантах: Серебристый хром, Серый графит, Синяя полночь и Зеленое сияние. В магазины новинка поступит 25 июня по цене 21 990 рублей за версию 4+128 ГБ.

Redmi Note 10S поступит в продажу 23 июня и будет доступен в трех цветовых вариантах: Серый оникс, Синий океан и Белая галька. Цена версии с объемом памяти 6+64 ГБ составит 21 990 рублей, модель с 6+128 ГБ памяти будет стоить 23 990 рублей.

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