Redmi Note 10 начал продаваться в России

Xiaomi начала продавать в России доступный смартфон с большим дисплеем Redmi Note 10. Также вместе с ним доступна более габаритная версия в лице Redmi Note 10 Pro.

Смартфон получил 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей, процессор Snapdragon 678, аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой зарядки на 33 Вт. Работает новинка под управлением Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 12.

В России Redmi Note 10 продаётся в модификации 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Приобрести её можно за 17 990 рублей. На выбор доступны белый, зелёный и серый варианты. В Европе цена новинки начинается от 199 долларов (около 15 тысяч рублей).