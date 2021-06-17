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Новости

Redmi Note 10 представят в России 22 июня

Компания Xiaomi, сегодня анонсировала дату российской презентации новых членов серии Redmi Note 10. Новинки будут представлены 22 июня в 18:00 по московскому времени.

Основным концептом мероприятия станет тема выпускного. Линейка Redmi Note за свою историю прошла несколько ступеней эволюции, приобретая больше функций и становясь еще лучше. Устройства серии – символ новой жизни, поэтому компания проводит аналогию презентации с выпускным.

Компания запустила специальный лендинг, на котором пользователи могут создать коллаж, совместив свое фото из первого и выпускного классов. Участники челленджа получат возможность выиграть новинку от компании Xiaomi.

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