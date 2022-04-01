Открылись предзаказы на 100-дюймовый телевизор Redmi Max 100

Redmi открыла предзаказы на свой огромный 100-дюймовый телевизор Redmi Max 100 в Китае. Устройство является самой доступной версией в своей категории.

Из технических характеристик известно, что телевизор получил IPS экран с разрешением 4K и кадровой частотой 120 Гц. Есть 4 громкоговорителя общей мощностью 30 Вт, а охват цветового пространства DCI-P3 составляет 94%. У устройства 4 Гб оперативной и 64 Гб флеш-памяти. Также есть Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0.

Стоимость Redmi Max 100 — $3150, чтобы оставить предзаказ необходима предоплата в размере $160.

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