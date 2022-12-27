Redmi K60 Pro получит мощную беспроводную зарядку

До презентации новых устройств Redmi осталось всего ничего, но Xiaomi не спешит раскрывать все улучшения в смартфонах Redmi K60.

Но несмотря на тайны, некоторые подробности стали известны до презентации. Старшая версия в лице Redmi K60 Pro получит поддержку беспроводной зарядки мощностью 30 Вт. За это спасибо официальный постерам, которые появились в сети раньше времени.

По задумке Xiaomi, одного внедрения в смартфоны мало, поэтому при покупке Redmi K60 Pro к нему будет предлагаться фирменная беспроводная станция. Её стоимость составит всего 49 юаней (около 500 рублей).

Осталось дождаться презентации и узнать итоговую стоимость самого Redmi K60 Pro.