Redmi K60 получит Dimensity 8200 и устаревшую камеру

Популярный инсайдер Digital Chat Station рассказал некоторые подробности о грядущем Redmi K60.

Сообщается, что смартфон получит еще не анонсированный процессор Dimensity 8200, но устаревшую камеру с 48-мегапиксельным датчиком. Последний использовали и в сериях K50, K40 и K20. Только в Redmi K30 было 64 Мп. Зато в новом смартфоне добавят оптическую стабилизацию.

По слухам, Redmi K60 должны представить в декабре. Смартфону приписывают AMOLED дисплей с частотой 120 Гц, аккумулятор на 5000 мАч + 67-ваттную зарядку. Устройство будет поставляться с Android 13 из коробки.

Более старшие версии линейки K60 Pro и K60 Gaming могут оснастить более мощным чипом — Snapdragon 8 Gen 2.