Redmi K40 должен выйти в феврале

Представители Redmi то и дело привлекают интерес к своим смартфонам за счет утечек в интернет. На этот раз заявление сделал сам Лу Вейбинг, правда, выложил он его на Weibo. Так вот, он говорит, что ждать дальше смысла нет, а поэтому выход Redmi K40 можно ожидать уже в этом месяце.

Кроме того, мы уже знаем о высокой производительности смартфона сочетающейся с неплохой автономностью. Теперь же есть подтверждение наличия стереодинамиков, что является еще одним несомненным плюсом данного девайса. Говоря же о более ранних утечках, стоит сказать сразу о трех модификациях устройства.

Так, ожидается, что на рынке появятся модели с разными чипсетами. А это: Snapdragon 888, Snapdragon 870 и Dimensity 1200. Вот такое неожиданное решение. Отдельно стоит отметить, что все три модификации получат поддержку технологии быстрой зарядки 33 Вт. А вот поставляться они будут без зарядного блока.