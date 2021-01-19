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Новости

Новый Redmi K40 хвастается автономностью

Лю Вейбин, глава бренда Redmi рассказал об автономности нового смартфона Redmi K40. По его данным, за 10,5 часов батарея опустошилась на 36%. Таким образом, оставшихся 64% хватит ещё надолго. А меню показывает, что новинка проработает ещё более суток в таком режиме.

  • Redmi K40

Руководитель бренда не уточнил, как именно он использовал смартфон, однако график на скриншоте показывает равномерное падение заряда. Потому логично предположить, что речь идёт о повседневном использовании.

При этом пока неясно, какой процессор установлен в Redmi K40, а также, какую ёмкость имеет аккумулятор. По слухам, там могут использовать Snapdragon 888 или MediaTek Dimensity 1200, хотя эти чипы приписывают модели Pro. У младшей может быть что-то менее производительное.

  • Redmi K40

Дата релиза Redmi K40/K40 Pro пока не уточняется.

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Источник:
Gizchina
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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