Новый Redmi K40 хвастается автономностью

Лю Вейбин, глава бренда Redmi рассказал об автономности нового смартфона Redmi K40. По его данным, за 10,5 часов батарея опустошилась на 36%. Таким образом, оставшихся 64% хватит ещё надолго. А меню показывает, что новинка проработает ещё более суток в таком режиме.

Руководитель бренда не уточнил, как именно он использовал смартфон, однако график на скриншоте показывает равномерное падение заряда. Потому логично предположить, что речь идёт о повседневном использовании.

При этом пока неясно, какой процессор установлен в Redmi K40, а также, какую ёмкость имеет аккумулятор. По слухам, там могут использовать Snapdragon 888 или MediaTek Dimensity 1200, хотя эти чипы приписывают модели Pro. У младшей может быть что-то менее производительное.

Дата релиза Redmi K40/K40 Pro пока не уточняется.