В России Redmi K40 будет называться Poco F3

В базе данных ряда мировых регуляторов появилось упоминание о смартфоне Poco F3. Он имеет модельный номер M2012K11AG, что совпадает с кодом глобальной версии анонсированного в Китае смартфона Redmi K40. Таким образом, можно обоснованно допустить, что K40 для всего мира будет называться Poco F3. Как и ожидалось.

Как ожидается, новинка получит процессор Qualcomm Snapdragon 870, экран Super AMOLED с диагональю 6,67 дюйма и частотой обновления 120 Гц. Частота опроса сенсорного слоя составит 360 Гц. Другие спецификации включают в себя от 6 до 12 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ постоянной памяти, сканер отпечатка пальца сбоку, а также аккумулятор ёмкостью 4520 мА•ч с поддержкой 33-ваттной зарядки.

Основная камера получит сенсоры на 48, 8 и 5 МП. В Китае Redmi K40 начинается с отметки порядка 310 долларов. Данных о европейских ценах пока нет.