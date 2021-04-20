Redmi K40 — самый тонкий игровой смартфон

Представители Redmi поделились новыми тизерами своего нового игрового смартфона — K40. Из всех доступных изображений нового девайса особенно выделяется фото аппарата в профиль, который отчетливо демонстрирует его толщину. Из этого можно сделать вывод, что аппарат хоть и не самый мощный для игр, но уж точно самый тонкий.

Еще одной уникальной особенностью является наличие выдвижных клавиш, с помощью которых игра становится более комфортной. Для выдвижения клавиш нужно воспользоваться кнопкой-переключателем. В обычном состоянии данные клавиши спрятаны в корпусе смартфона.

Уже точно известно, что представление игровой версии Redmi K40 состоится 27 апреля. Причем еще до официального анонса существуют утечки. Среди них стоит выделить наличие чипсета Dimensity 1200, экрана AMOLED с частотой обновления в 144 Гц, а также аккумулятор, емкостью 5 000 мАч и быструю зарядку 67 Вт. Стоимость новинки будет в пределах 300 долларов. Кстати, предзаказы уже принимает JD.com.