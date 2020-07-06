Redmi K40 появится к концу года

На днях стали известны дальнейшие планы компании Redmi относительно презентации новых смартфонов. Очень скоро должна состояться премьера модели во флагманской линейке Redmi K30 Ultra. В основу девайса будет положен новый чипсет от MediaTek – Dimensity 1000+. Ожидается, что премьера устройства должна состояться в течение следующих двух недель. А дальше – затишье и лишь в конце года ожидается выход еще одной топовой модели.

Речь идет о Redmi K40. И если верить инсайдерам, которые хорошо осведомлены в дальнейших планах китайского бренда, то именно так и произойдет. Эту версию подтверждают их прошлые предсказания, которые сбывались и касаются они Mi 10 и Mi 10 Pro. По всей вероятности, это действо состоится не ранее, чем в четвертом квартале 2020 года.

А вот в основу этого девайса уже будет положен чипсет от конкурента MediaTek – Qualcomm. И в данном случае речь идет о флагмане – Snapdragon 775. А вот уже в следующем году, предположительно в первом квартале ожидается выход Snapdragon 875. И вот уже этот чипсет будет установлен в версию Redmi K40 Pro. Ясно, что аппарат окажется дороже, но и по производительности будет превосходить своего предшественника.