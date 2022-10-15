В Китае появился 70-дюймовый телевизор Redmi A70 за $300

70-дюймовый телевизор Redmi A70 стал доступен для предзаказа на китайском рынке. Устройство стартует с ценника в $305 (~18 650 рублей), сейчас его можно заказать только на китайской интернет-площадки JD.

Redmi A70 получил панель на 70 дюймов и разрешение 4K, которое обеспечивает 78%-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Процессором служит четырехъядерный CPU Arm Cortex-A35.

Максимальная яркость телевизора достигает 300 кд/кв.м, статическая контрастность – до 5000 : 1.

Также у новинки есть интегрированный адаптер Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц и звуковая подсистема с 10-ваттными динамиками. Телевизором можно управлять через фирменное приложение.

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