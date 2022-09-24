Redmi представила тонкий монитор за $75

Xiaomi выпустила бюджетный монитор Redmi A24. Он не является игровым, а позиционируется как для домашнего или офисного использования. Стоимость новинки на старте — 539 юаней ( около $75).

Redmi A24 получил 23,8-дюймовую панель типа VA с разрешением Full HD. Охват цветового пространства sRGB составляет 99%, коэффициент контрастности достигает 3000:1 при яркости 250 нит.

Новинка также может похвастаться небольшой толщиной — 7,2 мм, а также узкими рамками. Есть порты HDMI и D-Sub.

Регулировать угол наклона дисплея можно с помощью подставки.

Пока что новинка доступна только на китайской площадке JD.

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