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Новости

Смартфон ASUS ROG Phone 6D Ultimate получит откидную крышку для охлаждения

Появились новые данные о будущем игровом смартфоне ASUS ROG Phone 6D Ultimate. Как оказалось, в нём реализована уникальная система охлаждения — на тыльной стороне есть крышка, которая открывается при необходимости. Это позволяет увеличить отвод тепла.

Крышка закрыта
И открыта

Идея состоит в том, что в закрытом корпусе компоненты греются сильнее, так что открытие крышки позволит охладить «внутренности» телефона. Судя по всему, она находится как раз над радиатором, который рассеивает тепло. Эффективность такой системы пока что остаётся под вопросом.

Сам смартфон покажут через две недели — 19 сентября. Это будет первый смартфон в мире с однокристальной системой MediaTek Dimensity 9000+ и частотой обновления экрана в 165 Гц. Новинка получит аккумулятор емкостью 6000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 65 Вт, а также основную камеру с главным датчиком на 50 МП.

Ранее новинка уже показала свою мощь в AnTuTu, где набрала 1,14 миллиона баллов. Это больше, чем у всех смартфонов на Snapdragon 8 Plus Gen 1. Также ранее появились её первые изображения.

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Источник:
ITHome
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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