Redmi 9T официально поступает в продажу в России

Компания Xiaomi, сегодня объявила о выходе на российский рынок новейшего смартфона Redmi 9T. Обладая ценой от 14 990 рублей, смартфон в то же время предлагает беспрецедентные для данного сегмента характеристики. Новинка поступит в продажу с 31 марта.

Redmi 9T оснащен основной камерой на 48 Мп с четырьмя объективами. Широкоугольная камера в 8 Мп позволяет делать групповые и ландшафтные снимки, не обрезая фото. В то же время макрокамера в 2 Мп и датчик глубины в 2 Мп дают возможность делать потрясающие крупные планы на профессиональном уровне. Redmi 9T также оснащен новой функцией “кино кадра”, которая придает фотографиям кинематографический стиль без редактирования. Новая функция “Таймлапс” также предлагает различные скорости и длительность съемки, чтобы вы могли создавать креативные таймлапсы без нажатия кнопки или использования дополнительной профессиональной камеры.

Смартфон оснащен мощным аккумулятором в 6000 мАч и чипом Qualcomm Snapdragon 662. В сочетании с эффективным процессором в 11 нм, Redmi 9T обеспечивает более эффективную работу при меньшем нагреве и меньшем потреблении энергии, чем предыдущие поколения смартфонов. Кроме того, экономия батареи MIUI и обратная зарядка помогают максимально увеличить пользование в течение всего дня, или даже нескольких дней.

Redmi 9T выходит в продажу с зарядным устройством для быстрой зарядки в 18 Вт и в комплекте с зарядным устройством в 22,5 Вт.

Redmi 9T поступит в продажу в двух вариантах: 4 ГБ + 64 ГБ по цене 14 990 рублей и 4 ГБ + 128 ГБ по цене 16 990 рублей. Смартфон предлагается в четырех цветовых решениях: Угольный серый, Сумеречный синий, Золотой восход и Морская волна. Купить Redmi 9T в фирменной рознице Xiaomi и у всех официальных партнеров. А первые покупатели нового смартфона в период с 31 марта по 7 апреля 2021 года получат в подарок Mi Smart Band 4 NFC.