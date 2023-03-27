Xiaomi начинает продавать в России бюджетник Redmi 12C с NFC за 9 тысяч рублей

Xiaomi объявила о скором выходе в России бюджетного смартфона Redmi 12C. Новинка получила дисплей на 6,71 дюйма с разрешением 1650×720 точек, 3/4 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ памяти для хранения данных. В качестве чипсета используется бюджетный MediaTek Helio G85.

Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч. По словам производителя полного заряда должно хватить на 20 часов активного использования. При этом используется устаревший порт microUSB.

Также есть модуль NFC для бесконтактной оплаты, Bluetooth 5.1, сканер отпечатков пальцев и разъём для наушников 3,5.

Продажи Redmi 12C в России начнутся 30 марта от 9 490 рублей.