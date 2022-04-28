Доступный Redmi 10C начал продаваться в России

Компания Xiaomi начала продавать в России новый бюджетный смартфон Redmi 10C. На международной арене он был представлен в начале марта.

Смартфон оснащается 6,71” дисплеем с разрешением 1650 x 720 пикселей, процессором Qualcomm Snapdragon 680 и батареей на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт. Особенностью новинки является задняя панель с чёрным квадратным блоком. Помимо камер и вспышки в нём находится сканер отпечатков пальцев.

Цены Redmi 10C в России:

Redmi 10C с 4 ГБ/64 ГБ — 17 990 рублей;

Redmi 10C с 4/128 ГБ — 19 990 рублей.

Смартфон доступен в зелёном, сером и синем цветовых исполнениях.

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