Бюджетный Redmi 10C с мощной батареей появился в России

Компания Xiaomi открыла приём для предварительного заказа бюджетного смартфона Redmi 10C в России.

Смартфон получил 6,71″ дисплей со скромным разрешением 1650×720, процессор Snapdragon 680, 4 ГБ оперативной памяти и батарею ёмкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт.

На задней стороне корпуса разметили сканер отпечатков пальцев и тройную камеру с необычным квадратным блоком в однотонном чёрном цвете. Основная камера имеет 50 Мп, а остальные модули по 2 Мп. Фронтальная камера получила разрешение в 5 Мп.

Стоимость Redmi 10C в России:

Redmi 10C с 4 ГБ/64 ГБ — 14 990 рублей;

Redmi 10C с 4 ГБ/128 ГБ — 16 990 рублей.

После окончания приёма заявок на предзаказ, стоимость Redmi 10C составит 17 990 и 19 990 рублей соответственно.

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