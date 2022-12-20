Redmagic 8 Pro станет первым игровым смартфоном на SoC Snapdragon 8 Gen 2

Китайский бренд Redmagic готовится представить свой новый игровой смартфон Redmagic 8 Pro. Официальная дата запуска этого устройства назначена на 26 декабря. Также эта серия станет первым игровым решением на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2.

Смартфон будет оснащён 6,8-дюймовым OLED-экраном без изгибов и разрешением 1116 x 2480 точек. В экран будет встроен датчик отпечатков пальцев. Кроме того, изображения показывают, что серия будет иметь прозрачную заднюю крышку. Через неё пользователи могут увидеть флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2.

Фото: REDMAGIC

Ранее также указывалось, что Redmagic 8 Pro получит 16-МП фронтальную камеру под экраном. В настоящее время не многие мобильные телефоны используют подобное решение, так как эта технология ещё не очень развита и не получила массового распространения.

На задней панели установлен модель камеры с разрешением 50-мегапикселей. Кроме того, у него будет 8-Мп камера и 2-МП. АКБ на 5000 мАч и на 6000 мАч в продвинутой версии плюс. Аккумулятор поддерживает быструю зарядку мощностью 165 Вт. Есть вероятность того, что полная зарядка займёт 20 минут.

Фото: REDMAGIC Фото: REDMAGIC Фото: REDMAGIC Фото: REDMAGIC

Размеры смартфона будут следующие: 163,98 × 76,35 × 8,9 мм, а масса всего 228 грамм.

Дизайн корпуса прямой с прямоугольными рамками. Будет обычная версия, а также версия с прозрачной задней панелью. Второй вариант, скорее всего, будет у модели Pro+, а с обычной задней крышкой — Redmagic 8 Pro.

Новый процессор поддерживает 5G на оба слота сим-карт, передачу данных 5G до 10 Гбит/с, Wi-Fi 7 до 5,8 Гбит/с и вдвое больше на Wi-Fi 6. Также тут есть Bluetooth 5.3, Bluetooth LE audio, аудио без потерь 48 кГц, пространственное аудио и т.д. Кроме того, есть поддержка новейших CMOS-сенсоров от Samsung и Sony, с максимальным разрешением 200 МП и записью видео до 8K 30к/с или 4K 120к/с.