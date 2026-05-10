RedMagic 11S Pro сможет запускать игры в 2K и 144 FPS

Главной особенностью устройства станет разогнанный Snapdragon 8 Elite Gen 5 с частотой до 4,74 ГГц.
Редакция The GEEK сегодня в 10:51
Компания RedMagic официально подтвердила анонс игрового смартфона RedMagic 11S Pro. Презентация устройства состоится 18 мая.

Главной особенностью модели станет специальная версия Snapdragon 8 Elite Gen 5. По данным производителя, для смартфона отбирают чипы, способные стабильно работать на частоте до 4,74 ГГц. Для сравнения, большинство устройств на этой платформе ограничиваются частотой около 4,61 ГГц.

В RedMagic заявили, что процесс отбора включает несколько этапов стресс-тестирования. Во время проверки оцениваются стабильность работы, тепловыделение и энергоэффективность под высокой нагрузкой.

Также компания обещает поддержку более 200 игр с разрешением до 2K и частотой до 144 кадров в секунду. Среди упомянутых проектов — Call of Duty и Break Through the Dark Zone.

Смартфон также должен получить технологии масштабирования изображения и генерации кадров.

Для охлаждения RedMagic 11S Pro, как ожидается, оснастят системой с испарительной камерой, внутренними вентиляторами и жидкостными элементами охлаждения. Подобные решения компания уже использовала в предыдущих игровых флагманах.

