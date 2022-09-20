Телевизоры realme начали предлагаться по специальным ценам

Бренд realme объявил о начале продаж в России телевизоров realme Smart TV SLED 4K и realme Smart TV 4K в офлайн-магазинах группы М.Видео-Эльдорадо по специальным ценам.

Телевизор realme Smart TV SLED 4K – стал первым в мире Smart TV с применением технологии SLED. Помимо этого, realme Smart TV SLED 4K работает на 4-х ядерном процессоре, оснащен премиальной аудиосистемой 24Вт и обладает безрамочным дизайном.

Другая модель realme Smart TV 4K – обладает высоким разрешение и работает под управлением ОС Android TV, который поддерживает технологии Dolby Vision и Dolby Atmos, а также оснащен 4-х ядерным процессором.

Промо-цены действуют до 17 октября. Так, сейчас телевизор realme Smart TV SLED 4K можно приобрести со скидкой в 10 тысяч рублей, а realme Smart TV 50’’ и 43’’ со скидками 10 и 12 тысяч рублей соответственно.

Телевизоры realme были представлены в России в августе 2022 года.

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