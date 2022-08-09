Realme представила в России премиальные телевизоры с поддержкой 4K

Бренд realme представил для российского рынка телевизоры Smart TV SLED 4K (55») и Smart TV 4K (50’’ и 43’’).

В новом премиальном ТВ realme применяется совершенно новая технология SLED. Ее суть состоит в том, что вместо моноцветового спектра подсветки (белый или синий), подложка светится тремя цветами: синим, красным и зеленым, обеспечивая равномерную цветопередачу. Благодаря этому realme Smart TV SLED 4K получил сверхширокую цветовую гамму и цветовой охват NTSC 108%.

В realme Smart TV SLED 4K также реализована технология ChromaBoost, которая обеспечивает более четкую и естественную картинку за счет алгоритма динамического сопоставления цветов на уровне пикселей.

Кроме того, realme SLED TV обладает аудиосистемой мощностью 24 Вт и поддерживает Dolby Audio с объемным стереоскопическим звуком. Динамики разделены на два отдельных блока, каждый из которых имеет широкоформатный стереодинамик, воспроизводящий широкий спектр частот.

Новинка оснащена процессором от MediaTek с четырехъядерной 64-битной архитектурой, CPU ARM Cortex A55 1,2 ГГц и новым GPU Mali-470 MP3. Телевизор также поддерживает декодирование видео HDR10 и формат HLG.

Телевизор обладает рамкой вокруг экрана шириной 9,5 мм. Соотношение экрана к корпусу устройства составляет 94,6%.

Российским покупателям будут доступны две версии новых 4K-телевизоров бренда: с диагональю 43’’ (108 см) и 55’’ (139 см).

Новинки получили всю функциональность и поддерживают формат Dolby Vision с высоким динамическим диапазоном (HDR). В телевизоре realme Smart 4K применена технология объемного звучания Dolby Atmos, разработанная компанией Dolby Laboratories.

Телевизоры realme Smart 4K также получили безрамочный дизайн. Толщина рамок телевизора, при диагонали 43 дюйма, составляет 2,2 мм. Соотношение площади экрана к корпусу достигает 97,2%, а угол обзора составляет 178 градусов.

4K-телевизоры realme оснащены процессором 4K UHD от MediaTek, с четырехъядерной 64-разрядной архитектурой и ядрами ARM Cortex A53 с частотой 1,5 ГГц и графическим процессором Mali-G52, а также оперативной памятью 2 Гб DDR3 и встроенной памятью в 16 Гб. Новинки будут поставляться с ОС Android TV и поддержкой голосового ассистента.

Все представленные телевизоры realme будут доступны к покупке в магазинах Группы М.Видео-Эльдорадо.

realme Smart TV SLED 4K (55») будет доступен по цене 59 990 руб., промо-предложение: 54 990 руб.

realme Smart TV 4K (50») будет доступен по цене 49 990 руб., промо-предложение: 43 990 руб.

realme Smart TV 4K (43») будет доступен по цене 39 990 руб., промо-предложение: 33 990 руб.

О датах старта продаж и действия промо-предложений будет сообщено дополнительно отдельно. В подарок все покупатели телевизоров также получат три месяца подписки в онлайн-кинотеатре IVI, промо-код можно будет получить на специальной страничке на сайте realme Россия (срок действия акции с 16 августа по 31 декабря 2022 г.)

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