Realme продала более 200 тысяч смартфонов серии Realme 10

Realme чуть больше недели назад поэтапно представила смартфоны линейки Realme 10. Теперь компания отчиталась о продажах. Данными поделился Сюй Ци, вице-президент Realme. Сообщается, что к 10:00 24 ноября производителю удалось реализовать более 200 тысяч устройств.

Большинство покупателей выбирали Realme 10 Pro и Realme 10 Pro+. Это неудивительно, ведь Realme 10 и 10 5G получились довольно скучными. Почитать об анонсах можно тут и тут.