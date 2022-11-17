Представлены Realme 10 Pro и 10 Pro+ с камерой 108 Мп от $225

Realme начала представлять свою линейку Realme 10 еще с прошлой недели. Сначала вышел Realme 10, потом Realme 10 5G и теперь очередь дошла до флагманских 10 Pro и 10 Pro+.

Realme 10 Pro получил 6,7-дюймовую LCD-панель с разрешением Full HD + и частотой обновления 120 Гц. Процессором выступает Snapdragon 695, объем оперативной памяти LPDDR4x до 12 Гб, встроенной UFS 2.2 памяти — до 256 Гб. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч + поддержка 33-ваттной зарядки. Устройство поставляется с новой оболочкой Realme UI 4.0 и Android 13.

Основная камера у смартфона сдвоенная: 108 и 2 Мп. У фронтальной камеры — 16 Мп.

Стоимость в зависимости от версии следующая:

8/256 Гб — $225;

12/256 Гб — $270.

Вторым флагманом является Realme 10 Pro+. У него характеристики следующие:

Процессор: MediaTek Dimensity 1080;

Дисплей: 6,7-дюймовый OLED с разрешением Full HD + и частотой 120 Гц;

Основная камера тройная: 108, 8 и 2 Мп;

Фронтальная камера: 16 Мп;

Аккумулятор: 5000 мАч + поддержка 67-ваттной зарядки (производитель обещает 100% за 47 минут);

Оперативная память LPDDR4x, встроенная UFS 2.2;

Вес: 173 грамм.

Realme 10 Pro + также получил новую оболочку Realme UI 4.0 и Android 13 из коробки.

Обе модели получили слоты под две SIM-карты, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, NFC и порты USB-C.

Стоимость Realme 10 Pro+:

8GB/128 Гб — $240;

8/256 Гб — $281;

12/256 Гб — $323.