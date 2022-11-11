Realme 10 5G оказался ухудшенной версией Realme 9i 5G

Realme решила выпускать серию Realme 10 каким-то рандомным образом. Пару дней назад компания представила базовый Realme 10 4G, еще через неделю производитель покажет флагманские версии 10 Pro и 10 Pro +. А сейчас на китайском сайте без анонса и без презентаций появился Realme 10 5G.

Смартфон создает смутное впечатление. Он практически является клоном, представленного три месяца назад, Realme 9i 5G. Который в свою очередь был удешевлённой версией Realme 9.

Realme 10 5G хвастаться практически нечем. У нее 6,6-дюймовый IPS дисплей с разрешением Full HD + и частотой обновления 90 Гц. Процессором служит устаревший MediaTek Dimensity 700, который использовали еще в Realme 8. Странно, что у версии 4G чип MediaTek Helio G99. Емкость аккумулятора 5000 мАч + поддержка 33-ваттной зарядки, которая идет в комплекте.

С камерой смартфона произошел настоящий регресс. Она хуже, чем у прошлогоднего Realme 9: основной датчик на 50 Мп, 2-мегапиксельный макро и датчик глубины. Фронтальная камера вместо 16 Мп получила только 8 Мп.

Сканер отпечатков пальцев встроили в кнопку питания.

Стоимость Realme 10 5G на китайском рынке следующая: базовый вариант 8/128 ГБ — $182; за 8/256 ГБ — $225.

Скорее всего, анонс Realme 10 5G для глобального рынка состоится в скором времени.