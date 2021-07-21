Realme представила серию смартфонов GT Master Edition

Бренд realme представил серию смартфонов GT Master Edition. Дизайн устройств был разработан знаменитым японским промышленным дизайнером Наото Фукасавой. realme GT — флагманская серия бренда, и особое внимание при создании этих смартфонов уделяется их производительности и трендовому внешнему виду.

Тыльная панель смартфона вдохновлена дизайном современных чемоданов и покрыта трехмерной веганской кожей. Бренд первым в отрасли разработал технологию производства этого материала.

Смартфон realme GT Explorer Master Edition оснащен процессором Snapdragon 870, AMOLED-экраном с тактовой частотой 120 Гц, технологией жидкостного охлаждения с радиатором из нержавеющей стали, быстрой зарядкой SuperDart мощностью 65 Вт, а также тройной камерой, которая включает основной модуль Sony IMX766 50Мп, сверхширокоугольный объектив 16Мп и черно-белый портретный модуль.

Другой смартфон, realme GT Master Edition получил процессор Snapdragon 778G 5G на базе 6-нм техпроцесса TSMC. Кроме того, у него те же, что и у GT Explorer Master Edition, система охлаждения, AMOLED-экран Samsung с тактовой частотой 120 Гц и аккумулятор емкостью 4300 мАч c зарядкой SuperDart на 65 Вт.

Цена модели realme GT Explorer Master Edition составляет от $450, а realme GT Master Edition — от $370.

О том, когда новинки серии realme GT Master Edition станут доступны пользователям во всем мире, станет известно позже.