Realme представила полупрозрачные наушники Buds Air 3S

Компания Realme анонсировала недорогие наушники Buds Air 3S. Их главной «фишкой» стал дизайн с полупрозрачными панелями. При этом в техническом плане тут тоже всё в порядке.

Наушники получили режим низкой задержки для игр (69 мс), систему шумоподавления с двумя микрофонами, встроенный эквалайзер и 30 часов автономности. За 10 минут наушники можно зарядить настолько, что хватит на 5 часов прослушивания музыки.

В числе других особенностей 11-мм динамики, поддержка Bluetooth 5.3, возможность быстрой синхронизации со смартфоном, защита по стандарту IPx5 и порт USB-С для зарядки.

Цена вопроса составляет 199 юаней (1865 рублей).