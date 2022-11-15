Беспроводные наушники Realme Buds Air 3S показали на тизерах

Realme готовится к выходу Realme 10 Pro и Realme 10 Pro+. Их представят уже 17 ноября, там же покажут и новые беспроводные наушники Buds Air 3S.

Технические характеристики, скорее всего, не будут сильно отличаться от Buds Air 3 Neo, которые выпустили еще летом.

Buds Air 3S представлены на тизерах в белом и черном цветах. На зарядном кейсе расположен слоган «Dare to leap”. Скорее всего, новинка будет предлагаться в пару к Realme 10 Pro+.