Флагманский смартфон realme GT NEO 3T представлен в России

Бренд realme анонсировал старт продаж GT NEO 3T для российского рынка. Новинка получила 6,62-дюймовый AMOLED дисплей с частотой обновления 120 Гц, восьмиядерный процессор Snapdragon 870 5G и аккумулятор на 5000 мАч зарядным устройством 80 Вт SuperDart.

Смартфон обладает системой камер с тремя объективами: основным модулем 64Мп, широкоугольным (119°) модулем 8Мп и макромоделью 2Мп с фокусным расстоянием 4 см. Разрешение фронтальной составляет 16 Мп.

Стоимость realme GT NEO 3T в России начинается от 34 990 рублей за версию 8+128 Гб и 37 990 рублей за версию 8+256 Гб.

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