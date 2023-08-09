realme C53: новый чемпион на горизонте — прибытие в Россию 15 августа

В преддверии своего пятого юбилея, компания realme объявила о грядущем старте продаж нового смартфона — realme C53. Одним из главных достоинств устройства является быстрая зарядка мощностью 33 Вт, основанная на технологии SUPERVOOC с высоковольтной и низкотоковой зарядкой. За 31 минуту девайс способен зарядиться на 50%, что является впечатляющим прогрессом по сравнению с предшественником C33.

мартфон realme C53 оборудован мощным чипом MediaTek Helio G88 и 6 ГБ оперативной памяти, при этом пользователи имеют возможность расширить объем памяти еще на 6 ГБ. Встроенная постоянная память составляет 128 ГБ, обеспечивая достаточно места для хранения данных.

Камера на задней панели смартфона имеет разрешение 50 Мп и дополнительный модуль для обработки данных искусственным интеллектом.

Дисплей смартфона представлен IPS-панелью с диагональю 6,74″ и частотой обновления 90 Гц. Это обеспечивает плавную и динамичную картинку при просмотре контента и использовании приложений.

Официальная дата продаж realme C53 в России назначена на 15 августа. Самое интересное, что смартфон уже продаётся у многих крупных ритейлеров.