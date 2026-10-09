В России стартовали продажи iPhone 18: самой популярной моделью стал iPhone 18 Pro Max

В России начались продажи смартфонов новой линейки iPhone 18. Интерес покупателей оказался высоким ещё на этапе предзаказа — их количество выросло на 31% по сравнению с прошлым годом.

Самой востребованной моделью стал iPhone 18 Pro Max — на него пришлось 75% спроса. Доля iPhone 18 Pro составила 22%, ещё 3% заказов — на iPhone 18 Duo.

Самым популярным цветом оказался бургунди: его выбрали 70% покупателей. Далее следуют чёрный и голубой (по 11%), а также серебристый (8%).

Наиболее востребованным объёмом памяти стал 256 ГБ — 52% всех заказов. Ещё 39% пришлось на версии с 512 ГБ, 7% — на 1 ТБ и 2% — на 2 ТБ. Самой популярной конфигурацией стал iPhone 18 Pro Max 256 ГБ с долей 37%.

Цены на новинки в розничной продаже стартуют от 174 990 рублей за iPhone 18 Pro 256 ГБ. Флагманский iPhone 18 Pro Max 256 ГБ стоит 189 990 рублей.