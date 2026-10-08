Mafia III получила нативные версии для PS5 и Xbox Series X|S

2K выпустила нативные версии Mafia III для PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Обновление приурочили к десятилетию игры, которое отметили 7 октября.

На новых консолях Mafia III теперь поддерживает частоту до 60 кадров в секунду. Разработчики также исправили ошибки, связанные с прогрессом, достижениями и графикой, а также доработали интерфейс и поведение NPC.

Нативная версия доступна бесплатно всем владельцам Mafia III: Definitive Edition, включая покупателей сборника Omertà Collection. ПК-версия игры также получила патч с исправлениями.

Mafia II недавно получила возрастной рейтинг ESRB для PS5 и Xbox Series X|S, однако 2K пока не анонсировала её нативную версию.