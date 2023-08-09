Бренду realme исполняется 5 лет

В этом году компания realme отмечает свой пятый день рождения и в честь этого события основатель и CEO компании Скай Ли, поделился открытым письмом, в котором подвел итоги достижений компании и раскрыл планы на будущее. В письме он отметил, что realme сумела за пять лет значительно преодолеть начальные трудности и стать одним из ключевых игроков на рынке смартфонов.

Компания realme вступила на рынок смартфонов пять лет назад, когда насчитывалось уже более 700 брендов смартфонов. Несмотря на ожесточенную конкуренцию, realme смогла найти свою нишу и выйти в топ-5 лучших брендов смартфонов в 30 странах по всему миру. Внутренние усилия и стратегические решения помогли компании заслужить репутацию самого молодого и быстроразвивающегося бренда на рынке.

За два года с момента основания компания четыре квартала подряд была признана самым быстрорастущим брендом смартфонов в мире. Она также была первой, кто активно продвигал технологию 5G, представив ряд успешных продуктов и в третьем квартале 2020 года ей удалось достичь объема продаж в 50 миллионов долларов США.

В рамках празднования юбилея компания запускает по всему миру в августе новые продукты. Новый запуск пройдет в ближайшее время и в России, об этом будет объявлено отдельно.