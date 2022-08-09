Realme представила в России наушники Buds Q2S с прозрачным кейсом

Бренд realme вместе с российским анонсом фирменных смарт-телевизоров, представил легкие наушники realme Buds Q2S. Они отличаются длительной автономной работой и прозрачным кейсом.

Новинка получилась довольно бюджетной, но интересной. Одного полного заряда батареи realme Buds Q2S хватит на прослушивание музыки до 7 часов или 4 часа общения по телефону. Кейс позволяет продлить прослушивание музыки до 30 часов. За 10 минут подзарядки – на 150 минут работы.

Внутри каждого наушника размещается драйвер 10 мм. Также есть фирменная технология Bass Boost+, в создании которой принимала участие группа The Chainsmokers. Помимо этого, наушники поддерживают технологию Dolby Atmos, игровой режим с задержкой звука 88 мс и технологию шумоподавления во время разговора ENC. Обычный «шумодав» с режимом прозрачности – отсутствует.

Наушники realme Buds Q2S уже доступны в черном, белом и зеленом цветах по цене 2499 руб. в онлайн- и оффлайн-магазинах МТС, Связной, DNS и у других торговых партнеров.

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